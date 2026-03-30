Visite des carrières de Fontaines Fontaines
Visite des carrières de Fontaines Fontaines jeudi 2 avril 2026.
Visite des carrières de Fontaines
Grande rue Fontaines Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 05:00:00
fin : 2027-02-05 08:30:00
Date(s) :
2026-04-02 2026-04-03 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-30 2026-05-01 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-28 2026-05-29 2026-06-04 2026-06-05
Exploitées dès l’époque gallo-romaine, elles ont participé à la construction des portes d’Autun et, au Moyen-Age, à la réalisation par le célèbre sculpteur Gislebertus du chef-d’œuvre de l’art roman, La tentation d’Eve , visible au Musée Rolin de la même ville. Le site permet un parcours commenté qui rappelle l’histoire des carriers et tailleurs de pierre qui ont œuvré sur place. Le parcours se termine par une visite de la Maison du Patrimoine qui présente en particulier outillage et réalisations de ces métiers de la pierre , parmi lesquelles un marbre original du sculpteur fontenois François Protheau, L’Innocence et l’Amour . .
Grande rue Fontaines 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Visite des carrières de Fontaines
L’événement Visite des carrières de Fontaines Fontaines a été mis à jour le 2026-03-24 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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