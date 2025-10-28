Visite des carrières de granit avec la Maison du Littoral La Clarté Perros-Guirec

La Clarté 45, rue des Carrières Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Dans le cadre de la 5ème édition des Semaines du Tourisme Économique et des Savoir-Faire, une vingtaine d’établissements perrosiens vous ouvrent leurs portes ! Découvrez les coulisses et secrets des entreprises…

Depuis quand et comment le granit est-il extrait d’une carrière ? Quel type de granit est exploité à la Clarté ? Pour quels usages ? Qui sont les hommes du granit ? Où et comment travaillent-ils ?

Voici quelques questions qui trouveront leurs réponses au cours de cette matinée de découverte des célèbres carrières de Perros-Guirec.

Réservation à l’Office de Tourisme de Perros-Guirec

RDV 45 route des Carrières

Tarif 2,50 € par adulte, gratuit 18 ans et demandeurs d’emploi

À partir de 8 ans .

La Clarté 45, rue des Carrières Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 21 15

