Visite des carrières de granit avec la Maison du Littoral La Clarté Perros-Guirec
Visite des carrières de granit avec la Maison du Littoral La Clarté Perros-Guirec mardi 28 octobre 2025.
Visite des carrières de granit avec la Maison du Littoral
La Clarté 45, rue des Carrières Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-28 09:30:00
fin : 2025-10-28 11:00:00
2025-10-28
Dans le cadre de la 5ème édition des Semaines du Tourisme Économique et des Savoir-Faire, une vingtaine d’établissements perrosiens vous ouvrent leurs portes ! Découvrez les coulisses et secrets des entreprises…
Depuis quand et comment le granit est-il extrait d’une carrière ? Quel type de granit est exploité à la Clarté ? Pour quels usages ? Qui sont les hommes du granit ? Où et comment travaillent-ils ?
Voici quelques questions qui trouveront leurs réponses au cours de cette matinée de découverte des célèbres carrières de Perros-Guirec.
Réservation à l’Office de Tourisme de Perros-Guirec
RDV 45 route des Carrières
Tarif 2,50 € par adulte, gratuit 18 ans et demandeurs d’emploi
À partir de 8 ans .
La Clarté 45, rue des Carrières Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 21 15
