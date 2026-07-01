Visite des caves, de la cuisine et du parc d’une maison de maîtres de forge du XIXème siècle, Château – Maison de maîtres de forge, Rupt

Informations pratiques

Visite des caves, de la cuisine et du parc d’une maison de maîtres de forge du XIXème siècle 19 et 20 septembre Château – Maison de maîtres de forge Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez un riche témoignage de l’histoire des maîtres de forge en Haute-Marne, à l’aube de sa renaissance.

Entouré d’un parc de trois hectares où se trouvent des arbres remarquables, le château trône, arborant les riches décors du XIXème siècle sur les bases d’un petit château (ancienne maison de bouteille probablement) du XVIIIème siècle. Vous pourrez visiter les caves et la cuisine, en compagnie du propriétaire qui vous informera sur les restaurations réalisées et en cours.

Escalier en fonte, jardin d’hiver ou serre de jardin, l’ensemble fait l’objet d’un vaste programme de travaux pour sauver ce joyau de l’histoire haut-marnaise.

⛏️ Cette année, nous vous proposons une démonstration de taille de pierre réalisée par Taille de Pierre du Vallage.

Château – Maison de maîtres de forge 1 bis rue du château, 52300 Rupt Rupt 52300 Haute-Marne Grand Est 06 70 31 64 57 [{« link »: « https://www.facebook.com/p/Taille-de-Pierre-du-Vallage-61585940237058/ »}] Le Château de Rupt est une maison de maîtres de forge typique du XIXème siècle, réalisée à partir d’un petit château du XVIIIème siècle dont la structure est toujours visible, notamment dans le grand salon.

Demeure de la famille Ferry-Capitain aux XIXème et XXème siècles, dont la fonderie en fait l’une des plus importantes de l’est de la France concernant l’histoire du fer, elle arbore tous les décors typiques de l‘architecture éclectique, tout en conservant la sobriété classique de la construction d’origine.

Nichée au cœur d’un parc romantique encore présent, elle est représentative de l’art de vivre d’une famille bourgeoise dans l’épopée haut-marnaise de la fonte d’art au XIXème siècle.

Ce lieu a été sélectionné comme site emblématique du Grand Est par la Mission patrimoine Stéphane Bern 2021 : il entame une restauration qui durera plusieurs années. Stationnement sur site, entrée par le portail secondaire au sud de la propriété.

Découvrez un riche témoignage de l’histoire des maîtres de forge en Haute-Marne, à l’aube de sa renaissance.

©Maxime Plantegenet