Visite des caves de l’hôtel Euverte Hatte (Centre Charles Péguy) Centre Charles Péguy Orléans samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T10:30:00

Prévoir des chaussures fermées et un pull. Escalier raide. Plafond bas au dernier sous-sol. Attention si vous êtes sujets à la claustrophobie.

Gratuit, inscription obligatoire à l’Office de Tourisme d’Orléans (place du Martroi)

Durée : 45 minutes. Tout public à partir de 10 ans

Centre Charles Péguy 11 Rue du Tabour, 45000 Orléans, France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 0238532023 https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-expositions/le-musee-charles-peguy [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.tourisme-orleansmetropole.com/l-hotel-euverte-hatte-visite-de-la-cave-visite-commentee-ville-d-art-et-d-histoire.html?origine_affinage=true&mid=3&action=result&origine_affinage=true »}] Au centre de la ville d’Orléans se dresse la demeure qu’une légende attribuait autrefois à Agnès Sorel.

La façade harmonieuse avec ses arcades et ses fenêtres à meneaux, a été construite entre 1525 et 1528 pour Euverte Hatte, marchand bourgeois d’Orléans. Vers la fin du XVIe siècle, pour desservir les deux corps de logis, une élégante galerie interne est construite dans le style de la Renaissance italienne : caissons, feuilles d’acanthe, marmousets et chimères en témoignent généreusement, grâce à la méticuleuse restauration conduite en 1957 par la Ville d’Orléans, en lien étroit avec l’administration des monuments historiques.

C’est ici que Roger Secrétain a installé en 1964 le Centre Charles Péguy dont le rayonnement international tient au caractère exceptionnel du patrimoine qu’il conserve : dans ce lieu de mémoire s’élabore la recherche contemporaine sur l’écrivain et son époque.

Achats et dons successifs ont permis de réunir les manuscrits et les correspondances de Charles Péguy, les archives des Cahiers de la quinzaine et une importante documentation sur l’époque dans laquelle s’inscrivent la vie et l’œuvre de l’écrivain orléanais : journaux, revues, affiches, photographies, cartes postales, etc. Dans les collections conservées, quelques thèmes dominent : l’affaire Dreyfus, le socialisme, la Grande Guerre, mais la vie intellectuelle de la période est aussi représentée dans sa très grande diversité.

Descendez dans la cave de l’Hôtel avec un archéologue

ville Orléans