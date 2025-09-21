Visite des Célestins, Théâtre de Lyon Les Célestins, Théâtre de Lyon Lyon

Visite des Célestins, Théâtre de Lyon Les Célestins, Théâtre de Lyon Lyon dimanche 21 septembre 2025.

Visite des Célestins, Théâtre de Lyon Dimanche 21 septembre, 09h30 Les Célestins, Théâtre de Lyon Rhône

L’accès au théâtre se fera par les grandes portes, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

Pour l’édition des JEP 2025, les Célestins ouvrent leurs portes le dimanche 21 septembre, en matinée, de 9h30 à 12h30. Le parcours proposé invite les visiteurs à découvrir le théâtre et son architecture avec la Grande salle à l’italienne rouge et or, la Célestine, le foyer du public, et l’envers du décor avec les dessous de scène.

Les Célestins, Théâtre de Lyon 4 Rue Charles Dullin, 69002 Lyon, France Lyon 69002 Bellecour Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33472774040 https://www.theatredescelestins.com Le théâtre a été édifié de 1873 à 1877 par Gaspard André. Reconstruit à l’identique après un incendie en 1881, il n’a guère subi de modifications et a conservé sa machinerie intacte (cintres, grils…). La grande salle à l’italienne a un plafond peint par J. Domer. Métro : lignes A et D, station Bellecour. 4 parkings à proximité du Théâtre : Célestins, Saint‑Antoine, République et Bellecour.

Pour l’édition des JEP 2025, les Célestins ouvrent leurs portes le dimanche 21 septembre, en matinée, de 9h30 à 12h30. Le parcours proposé invite les visiteurs à découvrir le théâtre et son avec la à…

©Christophe Urbain