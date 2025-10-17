Visite des chais à la torche et dégustation dinatoire Domaine Sergent Maumusson-Laguian

Visite des chais à la torche et dégustation dinatoire Domaine Sergent Maumusson-Laguian vendredi 17 octobre 2025.

Visite des chais à la torche et dégustation dinatoire

Domaine Sergent D136 Maumusson-Laguian Gers

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 11:00:00

fin : 2025-10-19 12:30:00

Date(s) :

2025-10-17

Eveillez votre ouïe et votre odorat… À la lueur d’une lampe, vous déambulerez dans les chais pour une visite commentée. Eveillez vos papilles… Dégustation de tous nos vins accompagnés de bouchées gasconnes (charcuteries, fromage, gâteau…)

Domaine Sergent D136 Maumusson-Laguian 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 74 93 contact@domaine-sergent.com

English :

Awaken your sense of hearing and smell… Take a guided tour of the cellars by lamplight. Awaken your taste buds… Tasting of all our wines accompanied by Gascony appetizers (charcuterie, cheese, cake, etc.)

German :

Wecken Sie Ihr Gehör und Ihren Geruchssinn… Im Schein einer Lampe spazieren Sie durch die Weinkeller für eine kommentierte Besichtigung. Wecken Sie Ihre Geschmacksnerven… Verkostung aller unserer Weine mit gascognischen Häppchen (Wurstwaren, Käse, Kuchen?)

Italiano :

Risvegliare l’udito e l’olfatto… Fate una visita guidata delle cantine alla luce di una lampada. Risvegliare le papille gustative… Degustazione di tutti i nostri vini accompagnati da stuzzichini guascone (salumi, formaggi, dolci, ecc.)

Espanol :

Despierte su sentido del oído y del olfato… Haga una visita guiada por las bodegas a la luz de una lámpara. Despierte sus papilas gustativas… Degustación de todos nuestros vinos acompañada de aperitivos gascones (embutidos, quesos, pasteles, etc.)

