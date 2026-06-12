Visite des chais des caves de Rauzan Rauzan
Visite des chais des caves de Rauzan Rauzan mercredi 1 juillet 2026.
Rauzan
Visite des chais des caves de Rauzan
Le Faure Est Rauzan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 10:30:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Visites sans réservation et dégustation gratuite, tous les mercredis matin à 10h30 de juillet à août.
Nous proposons également, sur réservation
Visite simple 5 € personne
Visite + dégustation de 5 vins 8 € personne
Visite + dégustation de 5 vins + assiette de fromages et charcuteries 20 € personne
Réservation et renseignements au 0557841997 ou par mail magasin@cavesderauzan.fr
Magasin ouvert du lundi au samedi inclus de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. .
Le Faure Est Rauzan 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 84 19 97
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English : Visite des chais des caves de Rauzan
L’événement Visite des chais des caves de Rauzan Rauzan a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Castillon-Pujols