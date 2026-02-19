Visite des chais et atelier vins & fromage RD 94, route de Nyons Vinsobres

Visite des chais et atelier vins & fromage

RD 94, route de Nyons Domaine Saint Vincent Vinsobres Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : 2026-04-01 à 2026-08-31

Début : 2026-04-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-04-01

Présentation de l’histoire du domaine au travers d’une visite autour de la vigne et du processus d’élaboration des vins en rouge, blanc, rosé. Découvrez notre cave de vinification et notre chai à barriques ainsi que les techniques d’élevage de nos vins.

RD 94, route de Nyons Domaine Saint Vincent Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 10 35 info@baronnies-tourisme.com

English :

Presentation of the history of the domain through a visit around the vineyard and the process of elaboration of red, white and rosé wines. Discover our wine cellar and our barrel cellar as well as the techniques of maturation of our wines.

