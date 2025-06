Visite des chais et dégustation | Château Terre Vieille Château Terre Vieille Saint-Sauveur 1 juillet 2025 14:00

Dordogne

Château Terre Vieille
36 Route de Grateloup
Saint-Sauveur
Dordogne

Début : 2025-07-01 14:00:00

fin : 2025-08-05

2025-07-01

2025-07-08

2025-07-15

2025-07-22

2025-07-29

2025-08-05

2025-08-12

2025-08-19

2025-08-26

Le Château Terre Vieille propose une visite des chais, suivie d’une dégustation.

Gratuit et sans réservation.

Château Terre Vieille 36 Route de Grateloup

Saint-Sauveur 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 35 07

Château Terre Vieille offers a tour of the winery, followed by a tasting.

Free and without reservation.

Das Château Terre Vieille bietet eine Besichtigung der Weinkeller mit anschließender Weinprobe an.

Kostenlos und ohne Reservierung.

Château Terre Vieille offre un tour delle cantine, seguito da una degustazione.

Gratuito e senza prenotazione.

Château Terre Vieille ofrece una visita a las bodegas, seguida de una degustación.

Gratuita y sin reserva.

