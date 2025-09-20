Visite des Chambres de Lumière et de l’atelier Les Chambres de Lumière – Ancien couvent de Saint-Cyprien Conques-en-Rouergue

Visite des Chambres de Lumière et de l’atelier 20 et 21 septembre Les Chambres de Lumière – Ancien couvent de Saint-Cyprien Aveyron

Sans réservation. Tarif préférentiel : 5€ par adulte, 3€ pour les 10-17 ans, gratuit pour les moins de 10 ans. Sans réservation. Minimum 1 adulte accompagnateur pour 2 enfants. Site non adapté aux Personnes à Mobilité Réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Visite libre : l’univers lumineux de Bastien Carré

Dans un bâtiment à l’architecture atypique, découvrez :

les lumigraphies de Bastien Carré,

l’incroyable chambre d’Honoré,

et l’atelier de l’artiste.

Les Chambres de Lumière – Ancien couvent de Saint-Cyprien 21 rue de l’église, 12320 Conques-en-Rouergue Conques-en-Rouergue 12320 Saint-Cyprien-sur-Dourdou Aveyron Occitanie 05 65 46 51 09 https://www.leschambresdelumiere.fr http://www.facebook.com/leschambresdelumiere L’ancien couvent de Saint-Cyprien est une curiosité en soi, loin de l’image classique d’un édifice religieux : datant du XVe siècle, il est composé de quatre maisons regroupées, qui communiquent entre elles par des ouvertures faites ou défaites au fil du temps, en fonction des besoins des religieuses qui y vivaient.

Témoins de ces transformations successives, les nombreux paliers et escaliers en pierre, bois ou même béton carrelé, dessinent un labyrinthe où des volumes séculaires côtoient des aménagements des années 50.

L’ancien couvent de Saint-Cyprien a rouvert ses portes en 2019 en tant qu’espace d’exposition de Bastien Carré, créateur de « lumigraphies » (sculptures, tableaux et mobiles lumineux). Parking municipal gratuit à proximité. Attention, le bâtiment n’est pas adapté au public handicapé (nombreux paliers et escaliers aux marches inégales).

