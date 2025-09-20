Visite des Chapelles restaurées de l’Eglise St Caprais Eglise St Caprais Craponne-sur-Arzon

Visite des Chapelles restaurées de l’Eglise St Caprais Samedi 20 septembre, 14h00 Eglise St Caprais Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Les chapelles rénovées de l’église Saint-Caprais. Ces chapelles ont été restaurées l’année dernière. La visite sera assurée par l’architecte en charge du projet et permettra de vous expliquer à la fois l’histoire de ces chapelles et les techniques de restauration mettant en valeur les éléments remarquables.

Eglise St Caprais Rue du Donjon, 43500 Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon 43500 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 03 20 03

