Visite des cités minières de Guesnain, Place de la Liberté, Guesnain

Informations pratiques

Visite des cités minières de Guesnain Samedi 19 septembre, 10h30 Place de la Liberté Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Parcourez les cités minières de la ville de Guesnain et (re)découvrez leurs spécificités ainsi que l’histoire de la mine et du bassin minier. Des corons aux cités modernes, de l’école au stade, la visite vous invite à déambuler dans ces cités pour en apprendre plus sur cette période importante de l’histoire locale, le tout complété par des témoignages et des anecdotes de membres de l’association l’Œil de la Musette, association d’histoire locale.

Place de la Liberté place de la Liberté Guesnain Guesnain 59287 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.douaisis-agglo.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0327882679 »}]

Parcourez les cités minières de la ville de Guesnain et (re)découvrez leurs spécificités ainsi que l’histoire de la mine et du bassin minier. Des corons aux cités modernes, de l’école au stade, la à…

©Jérémy-Günther-Heinz Jähnick