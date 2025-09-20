Visite des cloches de l’église Sainte-Marie-Madeleine Église Sainte-Marie-Madeleine Pibrac

Visite des cloches de l’église Sainte-Marie-Madeleine Église Sainte-Marie-Madeleine Pibrac samedi 20 septembre 2025.

Visite des cloches de l’église Sainte-Marie-Madeleine Samedi 20 septembre, 15h00 Église Sainte-Marie-Madeleine Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Visite des cloches de l’église organisée par l’association Orgues et Patrimoine de Pibrac.

Rendez-vous à gauche de la porte d’entrée de l’église.

Visite de 15 minutes par groupe de 6 à 8 personnes, les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par un adulte.

Église Sainte-Marie-Madeleine 29 Pl. du 11 Novembre 1918, 31820 Pibrac Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie

Visite des cloches de l’église organisée par l’association Orgues et Patrimoine de Pibrac.

© Ville de Pibrac