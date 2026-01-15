Visite des collections Anatole Jakovsky au Musée La Sirène Blainville-Crevon

Visite des collections Anatole Jakovsky au Musée La Sirène

22 Route de Ry Blainville-Crevon Seine-Maritime

Le musée La Sirène est le fruit d’un legs par l’épouse d’Anatole Jakovsky, illustre critique d’art et défenseur majeur de l’art naïf, consenti en 1999 à la commune de Blainville-Crevon.

En écho au musée d’Art Naïf de Nice et dans l’esprit de ce collectionneur visionnaire, ce musée présente cette collection d’objets, ouvrages et tableaux mêlant l’art académique à l’art populaire et à l’insolite.

Lors de votre visite, vous pourrez découvrir près de 250 tableaux et dessins d’art naïf, une impressionnante galerie de cartes postales anciennes et une véritable chambre des curiosités où se côtoient des objets rares liés au tabac, à l’art forain ou encore à l’astronautique.

Ce lieu unique, qui sert également de centre d’études et de documentation, offre une immersion totale dans l’imaginaire poétique de Jakovsky, faisant de chaque passage une exploration culturelle aussi rare que merveilleuse. .

