Visite des collections du Musée La Monnaye Meung-sur-Loire

2025-09-20 09:30:00

2025-09-20 12:30:00

2025-09-20 2025-09-21

Visite libre des collections du Musée La Monnaye pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Le musée La Monnaye présente la collection Gaston Couté, chansonnier et poète du début du XXe siècle. Vous découvrirez également une collection archéologique, paléontologique et numismatique, présentée sous forme de cabinet de curiosité. Enfin, une vitrine bibliophilique avec des ouvrages rares et précieux de trois grands noms ayant marqué l’histoire magdunoise Jehan de Meung (Roman de la Rose), Villon (le Grand testament écrit dans les geôles du château de Meung) et Dumas (les Trois mousquetaires).

Découvrez également la nouvelle exposition temporaire du musée dédiée à Marcel Legay, premier chansonnier de Montmartre. .

English :

Free tour of the Musée La Monnaye collections for the European Heritage Days.

German :

Freie Besichtigung der Sammlungen des Museums La Monnaye anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes.

Italiano :

Ingresso gratuito alle collezioni del Musée La Monnaye per le Giornate Europee del Patrimonio.

Espanol :

Entrada gratuita a las colecciones del museo La Monnaye con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

