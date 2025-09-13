Visite des collections lapidaires Jumièges

Visite des collections lapidaires Jumièges samedi 13 septembre 2025.

Visite des collections lapidaires

Rue Guillaume le Conquérant Jumièges Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 15:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-09-13 2025-10-11 2025-11-15 2025-12-13

Malgré sa démolition après la Révolution française, des pierres sculptées de l’abbaye de Jumièges ont pu être préservées, restituées puis exposées au logis abbatial. Les œuvres lapidaires constituent une part précieuse de l’histoire du monastère. Le tombeau des Enervés de Jumièges, la tête de Guillaume le Conquérant ainsi que la dalle funéraire d’Agnès Sorel apportent un autre regard sur ce qu’a été l’abbaye de Jumièges.

Visite pour tout public, sur réservation.

Tarifs 3 € (en plus du droit d’entrée)

Jauge maximale 15 .

Rue Guillaume le Conquérant Jumièges 76480 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 24 02 abbaye-de-jumieges@seinemaritime.fr

English : Visite des collections lapidaires

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite des collections lapidaires Jumièges a été mis à jour le 2025-09-05 par Seine-Maritime Attractivité