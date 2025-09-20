Visite des collections permanentes de la salle Davout d’Eckmühl Salle Davout d’Eckmühl Auxerre

Entrée libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Nichée dans l’ancien palais des comtes d’Auxerre, la salle Davout d’Eckmühl a conservé son décor d’origine.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, vous découvrirez de remarquables pièces : une robe de cérémonie portée par la maréchale lors du second mariage de l’empereur, le manteau de cérémonie porté par le maréchal lors du sacre de Napoléon Ier et des objets plus intimes, comme des portraits d’enfants.

Située dans l'ancien palais des comtes d'Auxerre, la salle Davout d'Eckmühl a conservé son décor du XIXe siècle : boiseries, plafond de toile peinte et mobilier.

Les collections présentées ont été léguées par Louise Adélaïde de Blocqueville, dernière fille du maréchal Davout, à la ville d’Auxerre en 1877. Lors de votre visite, vous découvrirez un ensemble riche avec des pièces exceptionnelles : une robe de cérémonie portée par la maréchale Davout lors du mariage de Napoléon Ier et de Marie-Louise en 1810 ou le manteau de cérémonie que la maréchal Davout porta lors du sacre de Napoléon Ier en 1804, une console Jacob Desmalter provenant de l’hôtel d’Eckmühl et une bibliothèque conservant 2 500 ouvrages.

F. Zaegel / Musées d’Auxerre