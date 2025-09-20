Visite des coulisses de la Bibliothèque des Dominicains Bibliothèque des Dominicains Colmar

Visite des coulisses de la Bibliothèque des Dominicains Bibliothèque des Dominicains Colmar samedi 20 septembre 2025.

Visite des coulisses de la Bibliothèque des Dominicains 20 et 21 septembre Bibliothèque des Dominicains Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:45:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T11:45:00

Partez à la découverte des coulisses de la bibliothèque en compagnie d’un bibliothécaire, avec un coup de projecteur sur les espaces et l’architecture intérieure!

Bibliothèque des Dominicains 1 Place des Martyrs de la Résistance, 68000 Colmar Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est 03 89 24 48 18 https://dominicains.colmar.fr/ [{« type »: « email », « value »: « emmanuelle.bildstein@colmar.fr »}] Récemment rouvert après quatre années de travaux, le couvent des Dominicains de Colmar constitue un site patrimonial exceptionnel, à la hauteur des riches collections qu’il abrite. L’église conventuelle, chef-d’œuvre gothique des ordres mendiants, conserve encore une fonction cultuelle et accueille le célèbre tableau de Martin Schongauer, La Vierge au buisson de roses. La galerie du cloître met en valeur l’un des plus beaux fonds anciens d’Alsace. Depuis 1951, la bibliothèque municipale est installée dans un bâtiment du XVIIIe siècle. Issue du regroupement des bibliothèques monastiques en 1803, elle s’est recentrée depuis 2012 sur ses missions patrimoniales. Elle conserve 1 217 manuscrits (dont un tiers médiévaux), 2 300 incunables – le deuxième fonds de France après Paris –, 50 000 livres imprimés entre les XVIe et XVIIIe siècles, et près de 40 000 alsatiques. Le Cabinet des Estampes complète cet ensemble avec gravures, photographies et cartes. Ce lieu témoigne de l’histoire intellectuelle, religieuse et artistique de la région.

Partez à la découverte des coulisses de la bibliothèque en compagnie d’un bibliothécaire, avec un coup de projecteur sur les espaces et l’architecture intérieure!

© Patrick Bogner