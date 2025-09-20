Visite des coulisses de la centrale hydroélectrique de Vallorcine Centrale de Vallorcine Vallorcine

entrée gratuite, visite libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

50 ans d’énergie au cœur des Alpes

Venez fêter 50 ans d’ingénierie dans les centrales électriques de Vallorcine et de la Bâtiaz !

Rendez-vous le samedi 20 septembre 2025 – Entrée gratuite !

Centrale de Vallorcine

– Conférences de Luc Moreau, glaciologue et spécialiste du Glacier d’Argentière à 11h00 et 13h30 (accès libre)

– Circuit de visite dans les coulisses de la centrale, maquette de l’aménagement hydroélectrique

– Sensibilisation des activités de prévention par nos hydroguides

Centrale de Vallorcine 2472 Route des Confins du Valais 74660 Vallorcine Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0033 4 50 54 60 64 http://www.emosson.ch/portes-ouvertes Usine hydroélectrique parking limité à proximité

accès en transports publics (train) depuis Vallorcine/Chamonix

petite restauration – buvette

© Emosson