Visite des coulisses de la centrale hydroélectrique de Vallorcine Centrale de Vallorcine Vallorcine

Visite des coulisses de la centrale hydroélectrique de Vallorcine Samedi 20 septembre, 10h00 Centrale de Vallorcine Haute-Savoie
entrée gratuite, visite libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
50 ans d’énergie au cœur des Alpes
Venez fêter 50 ans d’ingénierie dans les centrales électriques de Vallorcine et de la Bâtiaz !
Rendez-vous le samedi 20 septembre 2025 – Entrée gratuite !
Centrale de Vallorcine
– Conférences de Luc Moreau, glaciologue et spécialiste du Glacier d’Argentière à 11h00 et 13h30 (accès libre)
– Circuit de visite dans les coulisses de la centrale, maquette de l’aménagement hydroélectrique
– Sensibilisation des activités de prévention par nos hydroguides
Centrale de Vallorcine 2472 Route des Confins du Valais 74660 Vallorcine Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0033 4 50 54 60 64 http://www.emosson.ch/portes-ouvertes Usine hydroélectrique parking limité à proximité
accès en transports publics (train) depuis Vallorcine/Chamonix
petite restauration – buvette
© Emosson