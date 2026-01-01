Visite des Coulisses de la Médiathèque Bourges

Visite des Coulisses de la Médiathèque

Boulevard Lamarck Bourges Cher

Début : 2026-01-17 10:15:00

fin : 2026-03-14 12:00:00

2026-01-17 2026-03-14

Plongez dans les coulisses de la Médiathèque de Bourges et découvrez les secrets de son fonctionnement !

La Médiathèque de Bourges vous invite à une Visite des Coulisses, une expérience unique pour découvrir ce lieu culturel autrement. Lors de cette visite, vous explorerez des espaces habituellement fermés au public et comprendrez comment sont gérées les collections, les services et les espaces qui font vivre ce lieu de savoir et de culture. Une occasion rare de rencontrer celles et ceux qui font vivre la médiathèque au quotidien et de mieux appréhender l’organisation interne de ce lieu emblématique. Cet événement s’adresse à tous les curieux, amateurs de lecture, de patrimoine et de culture.

Inscrivez vous vite sur le site de la Médiathèque pour participer à l’une des deux sessions à venir ! .

Go behind the scenes at the Médiathèque de Bourges and discover the secrets of its operation!

