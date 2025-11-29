Visite des coulisses de la Médiathèque (Médiathèque centre ville)

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 11:00:00

fin : 2025-11-29 11:30:00

Date(s) :

2025-11-29

Tu as 6 ans ou plus, viens découvrir les coulisses de la médiathèque, les réserves au sous-sol, les papis livres dans une réserve spéciale et l’hôpital des livres qui soigne et répare si besoin.

Adapté pour les 6-12 ans, activité de 30 minutes sur réservation uniquement (10 enfants maximum par séance). .

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 50

English : Visite des coulisses de la Médiathèque (Médiathèque centre ville)

German : Visite des coulisses de la Médiathèque (Médiathèque centre ville)

Italiano :

Espanol : Visite des coulisses de la Médiathèque (Médiathèque centre ville)

L’événement Visite des coulisses de la Médiathèque (Médiathèque centre ville) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-10-14 par Brive Tourisme