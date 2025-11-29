Visite des coulisses de la Médiathèque (Médiathèque centre ville) Brive-la-Gaillarde
Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2025-11-29 11:00:00
fin : 2025-11-29 11:30:00
2025-11-29
Tu as 6 ans ou plus, viens découvrir les coulisses de la médiathèque, les réserves au sous-sol, les papis livres dans une réserve spéciale et l’hôpital des livres qui soigne et répare si besoin.
Adapté pour les 6-12 ans, activité de 30 minutes sur réservation uniquement (10 enfants maximum par séance). .
Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 50
