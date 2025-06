Visite des coulisses de l’hippodrome de Deauville-La Touques Hippodrome de Deauville-La Touques Deauville 2 juillet 2025 10:00

Calvados

Visite des coulisses de l’hippodrome de Deauville-La Touques Hippodrome de Deauville-La Touques 45 avenue Hocquart de Turtot (bâtiments administratifs) Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02 10:00:00

fin : 2025-07-23 12:00:00

Date(s) :

2025-07-02

2025-07-09

2025-07-16

2025-07-23

2025-07-30

2025-08-06

2025-08-13

2025-08-20

2025-08-27

Berceau de grandes courses et de succès depuis 1864, l’hippodrome de Deauville-La Touques invite le public à pousser les portes de ses lieux les plus secrets que seule cette visite permet de découvrir.

Menée à bien par un passionné du monde hippique, cette visite offre le privilège de s’immiscer dans les coulisses de la vie de l’hippodrome. Le lever le rideau débute au centre d’entraînement. En plus d’être un lieu de courses, l’hippodrome accueille toute l’année 450 chevaux plus de 700 en été ! pour affiner leur préparation en vue de leur participation aux courses. Pendant la visite, vous pourrez les admirer en plein exercice sur le sable et en apprendre plus sur les différentes pistes installée (1600m ou 2200m, sur gazon ou sable fibré, en ligne droite ou courbée…).

Direction ensuite le « Bar des Casaques », épicentre du champ de courses où casaques célèbres et vainqueurs du Grand Prix de Deauville ont laissé leurs empreintes depuis 1866.

La visite se poursuit dans les tribunes VIP avec une vue imprenable sur les pistes, où les propriétaires et entraîneurs suivent scrupuleusement l’avancée de leur champion en plein élan dans l’espoir de le voir triompher à la ligne d’arrivée.

Si le travail du cheval est particulièrement détaillé, le rôle des jockeys est également mis en lumière avec un accès exclusif à la salle des balances. C’est ici que chaque jockey se pèse avant et après une course pour vérifier son poids, facteur déterminant de la vitesse et de la performance dont les chevaux feront preuve. Le matériel utilisé, le système de handicap et les dotations sont également finement expliqués.

Durée 2h.

Berceau de grandes courses et de succès depuis 1864, l’hippodrome de Deauville-La Touques invite le public à pousser les portes de ses lieux les plus secrets que seule cette visite permet de découvrir.

Menée à bien par un passionné du monde hippique, cette visite offre le privilège de s’immiscer dans les coulisses de la vie de l’hippodrome. Le lever le rideau débute au centre d’entraînement. En plus d’être un lieu de courses, l’hippodrome accueille toute l’année 450 chevaux plus de 700 en été ! pour affiner leur préparation en vue de leur participation aux courses. Pendant la visite, vous pourrez les admirer en plein exercice sur le sable et en apprendre plus sur les différentes pistes installée (1600m ou 2200m, sur gazon ou sable fibré, en ligne droite ou courbée…).

Direction ensuite le « Bar des Casaques », épicentre du champ de courses où casaques célèbres et vainqueurs du Grand Prix de Deauville ont laissé leurs empreintes depuis 1866.

La visite se poursuit dans les tribunes VIP avec une vue imprenable sur les pistes, où les propriétaires et entraîneurs suivent scrupuleusement l’avancée de leur champion en plein élan dans l’espoir de le voir triompher à la ligne d’arrivée.

Si le travail du cheval est particulièrement détaillé, le rôle des jockeys est également mis en lumière avec un accès exclusif à la salle des balances. C’est ici que chaque jockey se pèse avant et après une course pour vérifier son poids, facteur déterminant de la vitesse et de la performance dont les chevaux feront preuve. Le matériel utilisé, le système de handicap et les dotations sont également finement expliqués.

Durée 2h. .

Hippodrome de Deauville-La Touques 45 avenue Hocquart de Turtot (bâtiments administratifs)

Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 20 00

English : Visite des coulisses de l’hippodrome de Deauville-La Touques

Cradle of great races and successes since 1864, the Deauville-La Touques racecourse invites the public to push open the doors of its most secret places, which can only be discovered on this tour.

Led by an enthusiastic horseman, this tour offers the privilege of going behind the scenes of racecourse life. The curtain-raiser begins at the training center. As well as being a racing venue, the racecourse is home to 450 horses all year round more than 700 in summer! During your visit, you can admire them exercising on the sand and learn more about the different tracks installed (1600m or 2200m, on grass or fibrous sand, straight or curved?).

Then head for the « Bar des Casaques », the epicenter of the racecourse, where famous casaques and Grand Prix de Deauville winners have left their mark since 1866.

The visit continues in the VIP grandstands, with a breathtaking view of the track, where owners and trainers scrupulously follow their champion?s progress in the hope of seeing him triumph at the finish line.

While the work of the horse is particularly detailed, the role of the jockeys is also highlighted, with exclusive access to the weighing room. It is here that each jockey weighs himself before and after a race to check his weight, the determining factor in the horses? speed and performance. The equipment used, the handicap system and the prizes are also explained in detail.

Duration: 2 hours.

German : Visite des coulisses de l’hippodrome de Deauville-La Touques

Die Rennbahn von Deauville-La Touques ist seit 1864 die Wiege großer Rennen und Erfolge und lädt die Öffentlichkeit dazu ein, die Türen zu ihren geheimsten Orten aufzustoßen, die nur durch diesen Besuch entdeckt werden können.

Die Führung wird von einem passionierten Pferdesportler durchgeführt und bietet einen Blick hinter die Kulissen des Rennbahnlebens. Der Vorhang geht im Trainingszentrum auf. Die Rennbahn ist nicht nur ein Ort für Pferderennen, sondern beherbergt das ganze Jahr über 450 Pferde im Sommer sogar über 700 -, die sich hier auf ihre Teilnahme an den Rennen vorbereiten können. Während des Besuchs können Sie die Pferde bei ihren Übungen im Sand beobachten und mehr über die verschiedenen Rennbahnen erfahren (1600m oder 2200m, auf Rasen oder Fasersand, gerade oder gebogen).

Danach geht es weiter zur « Bar des Casaques », dem Epizentrum der Rennbahn, wo seit 1866 berühmte Kasachen und Sieger des Großen Preises von Deauville ihre Spuren hinterlassen haben.

Die Besichtigung geht weiter zu den VIP-Tribünen mit einem atemberaubenden Blick auf die Rennbahn, wo die Besitzer und Trainer die Fortschritte ihres Champions in vollem Lauf verfolgen, in der Hoffnung, dass er an der Ziellinie triumphiert.

Neben der Arbeit der Pferde wird auch die Rolle der Jockeys beleuchtet, indem ein exklusiver Zugang zum Waagraum gewährt wird. Hier wiegt sich jeder Jockey vor und nach einem Rennen, um sein Gewicht zu überprüfen, das für die Geschwindigkeit und die Leistung der Pferde entscheidend ist. Die verwendeten Materialien, das Handicap-System und die Preisgelder werden ebenfalls ausführlich erklärt.

Dauer: 2 Stunden.

Italiano :

Culla di grandi corse e successi dal 1864, l’ippodromo di Deauville-La Touques invita il pubblico a spalancare le porte dei suoi luoghi più segreti, che possono essere scoperti solo con questo tour.

Guidata da un appassionato cavaliere, questa visita offre il privilegio di andare dietro le quinte della vita dell’ippodromo. Il sipario si alza sul centro di allenamento. Oltre a essere un luogo di corse, l’ippodromo ospita tutto l’anno 450 cavalli più di 700 in estate che si preparano a partecipare alle gare. Durante la visita, è possibile ammirarli mentre si allenano sulla sabbia e conoscere le diverse piste installate (1600 m o 2200 m, su erba o sabbia fibrosa, in linea retta o curva, ecc.)

Quindi recatevi al « Bar des Casaques », l’epicentro dell’ippodromo, dove dal 1866 hanno lasciato la loro impronta i famosi casaques e i vincitori del Grand Prix de Deauville.

La visita prosegue nelle tribune VIP, con una vista ininterrotta sull’ippodromo, dove proprietari e allenatori seguono scrupolosamente i progressi del loro campione nella speranza di vederlo trionfare al traguardo.

Se il lavoro del cavallo è particolarmente dettagliato, anche il ruolo dei fantini è messo in evidenza, con accesso esclusivo alla sala di pesatura. È qui che ogni fantino si pesa prima e dopo una corsa per controllare il proprio peso, fattore determinante per la velocità e le prestazioni che i cavalli dimostreranno. Anche le attrezzature utilizzate, il sistema di handicap e i premi sono spiegati in dettaglio.

Durata: 2 ore.

Espanol :

Cuna de grandes carreras y éxitos desde 1864, el hipódromo de Deauville-La Touques invita al público a abrir de par en par las puertas de sus lugares más secretos, que sólo se pueden descubrir en este recorrido.

Dirigido por un jinete entusiasta, este recorrido ofrece el privilegio de adentrarse entre los bastidores de la vida en el hipódromo. El telón se abre en el centro de entrenamiento. Además de ser un lugar de carreras, el hipódromo alberga 450 caballos durante todo el año -más de 700 en verano- que se preparan para participar en las carreras. Durante su visita, podrá admirarlos ejercitándose sobre la arena y conocer mejor las diferentes pistas instaladas (1600m o 2200m, sobre césped o arena fibrosa, en línea recta o curva, etc.).

A continuación, diríjase al « Bar des Casaques », epicentro del hipódromo donde famosos casaques y ganadores del Gran Premio de Deauville han dejado su huella desde 1866.

La visita continúa en las tribunas VIP, con una vista ininterrumpida del hipódromo, donde propietarios y entrenadores siguen escrupulosamente los progresos de su campeón con la esperanza de verlo triunfar en la línea de meta.

Si bien el trabajo del caballo es especialmente detallado, también se destaca el papel de los jockeys, con acceso exclusivo a la sala de pesaje. Es aquí donde cada jinete se pesa antes y después de una carrera para comprobar su peso, factor determinante de la velocidad y el rendimiento que mostrarán los caballos. El equipamiento utilizado, el sistema de hándicap y los premios también se explican en detalle.

Duración: 2 horas.

L’événement Visite des coulisses de l’hippodrome de Deauville-La Touques Deauville a été mis à jour le 2025-06-23 par OT SPL Deauville