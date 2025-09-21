Visite des coulisses des Archives départementales Archives départementales De La Loire Saint-Étienne

Gratuit

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Cette visite propose de découvrir les lieux habituellement inaccessibles au public. Elle se concentrera sur les espaces de classement, de conservation et de restauration afin de comprendre les enjeux liés à ce patrimoine singulier que sont les archives.

A la fin de la visite, une sélection de documents sur le patrimoine architectural de la Loire sera visible en salle de lecture (maquette, plans de momunents…).

Départ à 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00 (dernier départ).

Durée : env. 1h00.

Journées européennes du patrimoine 2025

Archives départementales de la Loire