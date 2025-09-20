Visite des coulisses des Archives municipales Archives municipales de Chambéry Chambéry

Visite des coulisses des Archives municipales Samedi 20 septembre, 09h30, 13h30 Archives municipales de Chambéry Savoie

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Venez découvrir les coulisses des Archives municipales de Chambéry !

Les archivistes vous présenteront leurs missions en ouvrant pour vous des lieux inaccessibles au public. Pour cette occasion très spéciale, ils vous dévoileront des documents peu connus du public.

Durée 45 mn

Visite uniquement le samedi, départ toutes les 1/2 heure, groupe de 15 personnes maximum

Archives municipales de Chambéry 5 rue Ronde 73000 CHAMBERY Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 62 74 81

(c) Archives municipales de Chambéry