Visite des coulisses du cinéma Le Bijou Cinéma le Bijou Noisy-le-Grand

Visite des coulisses du cinéma Le Bijou Cinéma le Bijou Noisy-le-Grand samedi 20 septembre 2025.

Visite des coulisses du cinéma Le Bijou Samedi 20 septembre, 09h30 Cinéma le Bijou Seine-St-Denis

À partir de 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T13:00:00

Visites des coulisses prévues toutes les 30 minutes.

Cinéma le Bijou 4 place de la Libération Noisy-le-Grand Noisy-le-Grand 93160 Quartier Centre Seine-St-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/ »}]

Visite commentée des coulisses

André Bogaerts