Visite des coulisses du Coquelicot JEP Le Coquelicot Fougères

Le Coquelicot 18 Rue de Vitré Fougères Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Le Coquelicot renouvelle sa participation aux Journées du Patrimoine ! L’équipe bénévole vous proposera une visite des coulisses du Coquelicot avec la découverte de l’histoire du café et de la rue de Vitré qui datent de bien avant 1979 ! 3 créneaux de visite seront proposés à 14h, 15h et 16h .

Le Coquelicot 18 Rue de Vitré Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 99 84 52

