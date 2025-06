Visite des coulisses d’une compétition équestre Pôle International du Cheval Longines Deauville Saint-Arnoult 12 juillet 2025 10:30

Calvados

Visite des coulisses d’une compétition équestre Pôle International du Cheval Longines Deauville 14 avenue Ox and Bucks Saint-Arnoult Calvados

Début : 2025-07-12 10:30:00

fin : 2025-08-15 11:30:00

Date(s) :

2025-07-12

2025-07-26

2025-07-27

2025-08-15

2025-08-16

2025-09-27

2025-11-29

Comment reconnaître un obstacle ? Quelles sont les figures de dressage ? Le Pôle International du Cheval Longines Deauville dévoile les secrets d’organisation et le déroulement de compétitions internationales de saut d’obstacles et de dressage avec des visites immersives des coulisses. Et ce n’est autre que Franck Le Mestre, nouveau directeur du Pôle, qui se charge de guider les participants au cœur même de l’événement et leur apprend à reconnaître les différentes épreuves. En véritables privilégiés, ils pourront accéder aux boxes.

Les prochains concours à découvrir :

• Samedi 21 juin Sotheby’s International Realty CSIO Deauville (saut d’obstacles)

• Samedi 12 juillet Dress’in Deauville (dressage)

• Samedi 26 et dimanche 27 juillet Jump’Estival (saut d’obstacles)

• Vendredi 15 et samedi 16 août Longines Deauville Classic (saut d’obstacles)

• Samedi 27 septembre Dressage Pro Elite

• Samedi 29 novembre Super As (saut d’obstacles)

Durée 1h

Pôle International du Cheval Longines Deauville 14 avenue Ox and Bucks

Saint-Arnoult 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 04 04 contact@picdeauville.com

English : Visite des coulisses d’une compétition équestre

How to recognize an obstacle? What are the dressage figures? The Pôle International du Cheval Longines Deauville unveils the secrets of the organization and running of international show jumping and dressage competitions with guided tours behind the scenes. And it is none other than Franck Le Mestre, the new director of the Pôle, who will guide the participants to the very heart of the event and teach them to recognize the different events. As privileged guests, they will be able to access the boxes and even recognize the competition course with the riders

Seven competitions are to be discovered:

– Sunday April 3 at 10:30 am: CPEDI3* (International Para-Equestrian Dressage Competition)

– Sunday April 10 at 10:30 am: National Style Equitation Hunter

– Saturday 11 and Sunday 12 June at 10:30 am Jump’In

– Sunday June 26 at 10:30 am CSIO de France

– Saturday July 23 at 10:30 am Dress’In

– Sunday July 31 at 10:30 am CSO Pros & Amateurs Cavalassur Top Ten

– Saturday August 13 at 10:30 am: Longines Deauville Classic

Duration 1 hour

German : Visite des coulisses d’une compétition équestre

Wie erkennt man ein Hindernis? Was sind die Dressurfiguren? Der Internationale Pferdepol Longines? Deauville enthüllt die Geheimnisse der Organisation und den Ablauf internationaler Spring- und Dressurwettbewerbe mit immersiven Führungen hinter den Kulissen. Franck Le Mestre, der neue Direktor des Zentrums, wird die Teilnehmer in das Herz der Veranstaltung führen und ihnen zeigen, wie sie die verschiedenen Prüfungen erkennen können. Die Teilnehmer erhalten Zugang zu den Boxen.

Die nächsten Wettbewerbe, die es zu entdecken gilt :

? Samstag, 21. Juni ? Sotheby?s International Realty CSIO Deauville (Springreiten)

? Samstag, den 12. Juli ? Dress?in Deauville (Dressur)

? Samstag, 26. und Sonntag, 27. Juli ? Jump?Estival (Springreiten)

? Freitag, 15. und Samstag, 16. August ? Longines Deauville Classic (Springreiten)

? Samstag, 27. September ? Dressur Pro Elite

? Samstag 29. November ? Super As (Springreiten)

Dauer: 1 Stunde

Italiano :

Come si riconosce un ostacolo? Quali sono le figure del dressage? Il Pôle International du Cheval Longines ? Deauville svela i segreti dell’organizzazione e dello svolgimento dei concorsi internazionali di salto ostacoli e dressage con coinvolgenti visite dietro le quinte. E sarà proprio Franck Le Mestre, il nuovo direttore del Pôle, a guidare i partecipanti nel cuore della manifestazione e a insegnare loro come riconoscere i diversi eventi. Avranno anche un accesso privilegiato ai palchi.

I prossimi concorsi:

? Sabato 21 giugno? Sotheby’s International Realty CSIO Deauville (salto ostacoli)

? Sabato 12 luglio ? Dress’in Deauville (dressage)

? Sabato 26 e domenica 27 luglio ? Jump?Estival (salto ad ostacoli)

? Venerdì 15 e sabato 16 agosto ? Longines Deauville Classic (salto ad ostacoli)

? Sabato 27 settembre ? Dressage Pro Elite

? Sabato 29 novembre ? Super Assi (salto ostacoli)

Durata: 1 ora

Espanol :

¿Cómo se reconoce un obstáculo? ¿Qué son las figuras de doma? El Pôle International du Cheval Longines ? Deauville desvela los secretos de la organización y el desarrollo de los concursos internacionales de salto de obstáculos y doma clásica con visitas inmersivas entre bastidores. Y no es otro que Franck Le Mestre, el nuevo director del Pôle, quien guiará a los participantes hasta el corazón mismo del evento y les enseñará a reconocer las diferentes pruebas. También tendrán acceso privilegiado a los palcos.

Próximas competiciones:

? Sábado 21 de junio ? Sotheby’s International Realty CSIO Deauville (salto de obstáculos)

? Sábado 12 de julio ? Dress?in Deauville (doma clásica)

? Sábado 26 y domingo 27 de julio ? Jump?estival (salto de obstáculos)

? Viernes 15 y sábado 16 de agosto ? Longines Deauville Classic (salto de obstáculos)

? Sábado 27 de septiembre ? Doma Pro Elite

? Sábado 29 de noviembre ? Super Aces (salto de obstáculos)

Duración: 1 hora

