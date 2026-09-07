Visite des domaines Laujac, Château Laujac, Bégadan

Informations pratiques

Visite des domaines Laujac 18 – 20 septembre Château Laujac Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le vaste domaine de Laujac, au cœur du Médoc, s’étend sur une superficie totale de 500 hectares, dont 85 hectares de vignes.

Il réunit deux vignobles classés crus bourgeois en 1932 : celui de Laujac, implanté sur une belle croupe de graves filtrantes assurant un excellent drainage naturel, et celui de Laffitte, situé sur des sols argilo-calcaires à proximité du village de Bégadan.

La proximité de l’estuaire de la Gironde et de l’océan Atlantique crée un microclimat particulièrement favorable au vignoble et à la bonne maturation des raisins.

Au pied des vignes s’étendent les riches prairies du polder endigué, où paissent paisiblement les bovins limousins et les chevaux de selle français élevés à Laujac.

Château Laujac 54 route de Laujac, 333400 Bégadan Bégadan 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556415012 https://www.chateaulaujac.com/?gad_source=1&gad_campaignid=19832290472&gclid=EAIaIQobChMIzYDjyoChjgMVbXlBAh0ENzVeEAAYASAAEgI4__D_BwE Le vaste domaine de Laujac, au cœur du Médoc, s’étend sur une superficie totale de 400 hectares dont 75 hectares de vigne.

Il englobe deux vignobles classés crus bourgeois en 1932 : celui de Laujac sur la belle croupe de graves filtrantes, assurant un excellent drainage naturel, et celui de Laffitte dans les sols argilo-calcaires proches du village de Bégadan.

La proximité de l’estuaire de la Gironde et de l’océan Atlantique créent un microclimat très favorable au vignoble et à la bonne maturation des raisins.

Au pied des vignes, s’étendent les grasses prairies du polder endigué où pacagent paisiblement le troupeau de bovins limousines et les chevaux de selle français élevés à Laujac.

Le vaste domaine de Laujac, au cœur du Médoc, s’étend sur une superficie totale de 500 hectares, dont 85 hectares de vignes.

©Albert Desmond