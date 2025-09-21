Visite des douches du Paris-Roubaix Parc des Sports Roubaix

Construites en 1928, les douches du vélodrome sont devenues un lieu mythique de l’arrivée du Paris-Roubaix, entre patrimoine architectural et mémoire sportive. Ces 90 cabines en béton, conçues pour accueillir les enfants de l’entre deux-guerres, accueillent aujourd’hui les coureurs épuisés de la « reine des classiques ». Chacune arbore une plaque au nom d’un grand vainqueur: Merckx, Hinault, Boonen ou Sagan…

Parc des Sports Avenue du Parc des Sports – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France Un stade emblématique de la région

Les douches du Paris-Roubaix © A. Gadeau