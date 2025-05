Visite des dunes d’Héauville CIP EDF – Héauville, 24 mai 2025 10:00, Héauville.

Manche

Visite des dunes d’Héauville CIP EDF Héauville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24 12:00:00

Date(s) :

2025-05-24

Sur un parcours de 3 km, commenté par un naturaliste, apprenez en plus sur la formation des dunes, la faune et la flore spécifiques à cet environnement ainsi que l’histoire et les usages de l’Homme. Vous serez étonnés de découvrir tout ce que ces dunes recèlent comme trésors. Vous comprendrez leur fragilité, et leur importance dans l »écosystème local.

L’animation est gratuite, et accessible à partir de 6 ans.

Prévoyez des baskets ou des chaussures de randonnées, des vêtements adaptés à la météo (casquette, coupe-vent et crème solaire) et une bouteille d’eau.

Sur un parcours de 3 km, commenté par un naturaliste, apprenez en plus sur la formation des dunes, la faune et la flore spécifiques à cet environnement ainsi que l’histoire et les usages de l’Homme. Vous serez étonnés de découvrir tout ce que ces dunes recèlent comme trésors. Vous comprendrez leur fragilité, et leur importance dans l »écosystème local.

L’animation est gratuite, et accessible à partir de 6 ans.

Prévoyez des baskets ou des chaussures de randonnées, des vêtements adaptés à la météo (casquette, coupe-vent et crème solaire) et une bouteille d’eau. .

Héauville 50340 Manche Normandie +33 2 33 78 70 17 visiteredf-flamanville@edf.fr

English : Visite des dunes d’Héauville CIP EDF

On a 3 km trail, with commentary by a naturalist, learn more about the formation of the dunes, the flora and fauna specific to this environment, and the history and uses of mankind. You’ll be amazed to discover just how many treasures these dunes hold. You’ll understand how fragile they are, and how important they are to the local ecosystem.

The activity is free, and accessible to children aged 6 and over.

Bring sneakers or hiking boots, weather-appropriate clothing (cap, windbreaker and sun cream) and a bottle of water.

German :

Auf einer 3 km langen Strecke, die von einem Naturforscher kommentiert wird, erfahren Sie mehr über die Entstehung der Dünen, die spezifische Fauna und Flora dieser Umgebung sowie die Geschichte und die Nutzung durch den Menschen. Sie werden erstaunt sein, welche Schätze die Dünen bergen. Sie werden verstehen, wie empfindlich sie sind und wie wichtig sie für das lokale Ökosystem sind.

Die Veranstaltung ist kostenlos und für Kinder ab 6 Jahren geeignet.

Bitte bringen Sie Turnschuhe oder Wanderschuhe, wetterfeste Kleidung (Mütze, Windjacke und Sonnencreme) und eine Flasche Wasser mit.

Italiano :

Lungo un percorso di 3 km, commentato da un naturalista, scoprirete la formazione delle dune, la flora e la fauna specifiche di questo ambiente, la storia e gli usi dell’uomo. Sarete sorpresi di scoprire quanti tesori custodiscono queste dune. Capirete quanto sono fragili e quanto sono importanti per l’ecosistema locale.

L’attività è gratuita e aperta ai bambini dai 6 anni in su.

Portate scarpe da ginnastica o da trekking, abbigliamento adatto alle condizioni atmosferiche (cappellino, giacca a vento e crema solare) e una bottiglia d’acqua.

Espanol :

A lo largo de un sendero de 3 km, comentado por un naturalista, aprenderá más sobre la formación de las dunas, la flora y la fauna específicas de este entorno, y la historia y usos de la humanidad. Se sorprenderá al descubrir cuántos tesoros guardan estas dunas. Comprenderá su fragilidad y su importancia para el ecosistema local.

La actividad es gratuita y está abierta a niños a partir de 6 años.

Traiga zapatillas o botas de montaña, ropa adecuada para el tiempo (gorra, cortavientos y crema solar) y una botella de agua.

L’événement Visite des dunes d’Héauville CIP EDF Héauville a été mis à jour le 2025-05-13 par OT Cotentin La Hague