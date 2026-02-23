Visite des dunes d’Héauville CIP EDF

Héauville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08 12:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Nous vous proposons de découvrir les Dunes d’Héauville à travers une visite commentée par un guide-conférencier local, sur un parcours de 3 km. Apprenez en plus sur la formation des dunes, la faune et la flore spécifiques à cet environnement ainsi que l’histoire et les usages de l’homme.

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations .

Héauville 50340 Manche Normandie +33 2 33 78 70 17 visiteredf-flamanville@edf.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite des dunes d’Héauville CIP EDF

L’événement Visite des dunes d’Héauville CIP EDF Héauville a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Cotentin La Hague