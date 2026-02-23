Visite des dunes d’Héauville CIP EDF Héauville
Visite des dunes d’Héauville CIP EDF
Héauville Manche
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08 12:00:00
Nous vous proposons de découvrir les Dunes d’Héauville à travers une visite commentée par un guide-conférencier local, sur un parcours de 3 km. Apprenez en plus sur la formation des dunes, la faune et la flore spécifiques à cet environnement ainsi que l’histoire et les usages de l’homme.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations .
Héauville 50340 Manche Normandie +33 2 33 78 70 17 visiteredf-flamanville@edf.fr
