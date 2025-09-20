Visite des écuries de l’Hippodrome de Vittel Hippodrome de Vittel Vittel

Visite des écuries de l’Hippodrome de Vittel Samedi 20 septembre, 10h00 Hippodrome de Vittel Vosges

Possibilité d’une deuxième visite à 11 h — Modalités : groupe de 25 personnes maximum — Réservation : inscription préalable obligatoire jusqu’au jeudi 18 septembre — Contact : Marie-Charlotte Crépin

Découvrez l’un des plus beaux hippodromes de France, véritable joyau du patrimoine sportif vosgien !

Inauguré en 1904, cet écrin de bois élégant domine majestueusement le champ de course avec sa tribune principale aux lignes pures et sa frise de protection délicatement ouvragée.

Témoin de plus de 120 ans d’histoire équestre, l’hippodrome perpétue la tradition des courses dans un cadre d’exception, alliant patrimoine historique et modernité grâce à sa démarche « Race and Care », dédiée au bien-être équin.

L'hippodrome de Vittel fait partie intégrante de l'histoire de la cité thermale vosgienne. Offrant un panorama naturel exceptionnel, ses tribunes de style 1900, classées aux monuments historiques, lui valent le surnom de « Deauville de l'Est ». C'est en juillet 1904 que l'hippodrome a vu le jour, grâce à la Société Générale des Eaux Minérales de Vittel et sous l'impulsion de son président de l'époque, Jean Bouloumié.

L’hippodrome est inscrit aux monuments historiques depuis l’arrêté du 22 novembre 1990. Accès parking côté du Centre Equestre par L’Orée du Bois.

© Service Communication – Jean-Jacques DALIA – ville de Vittel