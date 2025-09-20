Visite des édifices religieux SANTA REPARATA DI BALAGNA Santa-Reparata-di-Balagna

Visite des édifices religieux 20 et 21 septembre SANTA REPARATA DI BALAGNA Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Les édifices religieux seront tous ouverts et des jeunes du village seront heureux de vous faire découvrir leur histoire.

