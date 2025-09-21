Visite des églises de Chaumes-en-Retz Chaumes-en-Retz

Visite des églises de Chaumes-en-Retz Chaumes-en-Retz dimanche 21 septembre 2025.

Visite des églises de Chaumes-en-Retz

Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la Paroisse Sainte-Anne-Françoise-en-Retz vous propose la découverte de ses églises…

Rendez-vous dans les églises de Chaumes-en-Retz pour découvrir les différentes architectures et les différents styles de chacune d’entre elle…

Le saviez-vous ?

La commune de Chaumes-en-Retz possède trois églises ; une à la Sicaudais, une à Chéméré et une à Arthon-en-Retz. L’architecture de chacune d’elle est différente. Profitez des journées du patrimoine et de leurs ouvertures au public pour venir admirer; leurs décors, leurs ouvertures, et les vitraux…

Rendez-vous le dimanche 21 septembre de 14h à 18h pour en reconnaître les différences !

Retrouvez le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine 2025 qui auront lieu en Destination Pornic, ainsi que la carte interactive ICI.

Retrouvrez ici tous les évènements programmés à Chaumes-en-Retz .

Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 30 11 mairie@chaumesenretz.fr

English :

As part of the European Heritage Days, the parish of Sainte-Anne-Françoise-en-Retz invites you to discover its churches…

Visit the churches of Chaumes-en-Retz to discover the different architecture and styles of each one…

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes bietet Ihnen die Pfarrei Sainte-Anne-Françoise-en-Retz die Möglichkeit, ihre Kirchen zu entdecken…

Begeben Sie sich in die Kirchen von Chaumes-en-Retz, um die unterschiedliche Architektur und die verschiedenen Stile jeder einzelnen Kirche zu entdecken…

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio, la parrocchia di Sainte-Anne-Françoise-en-Retz vi invita a scoprire le sue chiese…

Visitate le chiese di Chaumes-en-Retz e scoprite i diversi stili e architetture di ognuna…

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la parroquia de Sainte-Anne-Françoise-en-Retz le invita a descubrir sus iglesias…

Visite las iglesias de Chaumes-en-Retz para descubrir los diferentes estilos y arquitectura de cada una…

L’événement Visite des églises de Chaumes-en-Retz Chaumes-en-Retz a été mis à jour le 2025-08-11 par I_OT Pornic