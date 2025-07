Visite des églises de la Barousse à la mairie Izaourt

Visite des églises de la Barousse à la mairie Izaourt vendredi 18 juillet 2025.

Visite des églises de la Barousse

à la mairie IZAOURT Izaourt Hautes-Pyrénées

Début : 2025-07-18 14:30:00

fin : 2025-07-18

2025-07-18

Circuit en voiture

Tous les vendredis du 19 juillet au 16 août 2024

Rendez-vous à 14h30 devant la mairie d’Izaourt

Au programme église St Vincent de Samuran, église St Michel de Ferrère, église St Martin d’Ourde, église St Hilaire de Bagiry.

Libre participation aux frais.

Aucune réservation n’est nécessaire.

à la mairie IZAOURT Izaourt 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 25 91 paroisse-de-saint-bertrand@outlook.fr

English :

Car tour

Every Friday from July 19 to August 16, 2024

Meet at 2.30pm in front of Izaourt town hall

Program: St Vincent de Samuran church, St Michel de Ferrère church, St Martin d?Ourde church, St Hilaire de Bagiry church.

Free participation.

No booking necessary.

German :

Rundfahrt mit dem Auto

Jeden Freitag vom 19. Juli bis zum 16. August 2024

Treffpunkt um 14:30 Uhr vor dem Rathaus von Izaourt

Auf dem Programm stehen die Kirche St Vincent de Samuran, die Kirche St Michel de Ferrère, die Kirche St Martin d’Ourde und die Kirche St Hilaire de Bagiry.

Freie Teilnahme an den Kosten.

Eine Reservierung ist nicht erforderlich.

Italiano :

Tour in auto

Ogni venerdì dal 19 luglio al 16 agosto 2024

Ritrovo alle 14.30 davanti al municipio di Izaourt

In programma: chiesa di San Vincenzo di Samuran, chiesa di San Michel de Ferrère, chiesa di San Martin d’Ourde, chiesa di Sant’Hilaire di Bagiry.

Partecipazione gratuita ai costi.

Non è necessaria la prenotazione.

Espanol :

Recorrido en coche

Todos los viernes del 19 de julio al 16 de agosto de 2024

Cita a las 14:30 delante del ayuntamiento de Izaourt

En el programa: iglesia de San Vicente de Samuran, iglesia de San Miguel de Ferrère, iglesia de San Martín de Ourde, iglesia de San Hilario de Bagiry.

Participación gratuita en los gastos.

No es necesario reservar.

