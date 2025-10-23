Visite des étangs de Narbonne au fil des saisons Joué-lès-Tours
Visite des étangs de Narbonne au fil des saisons Joué-lès-Tours jeudi 23 octobre 2025.
Indre-et-Loire
Visite des étangs de Narbonne au fil des saisons Lieu-dit Le Grand Bourreau Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : 2 EUR
Tarif enfant
Début : Jeudi 2025-10-23 14:00:00
fin : 2025-10-23 16:30:00
2025-10-23
Visite des étangs de Narbonne au fil des saisons
(Animation payante, réservation, famille)
Découvrez en famille la richesse des étangs de Narbonne à Joué-lès-Tours, espace naturel classé pour sa biodiversité exceptionnelle.
A partir de 6 ans
Animé par Stéphane de la Gloriette.
Lieu-dit Le Grand Bourreau
Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 21 63 79 gloriette-animations@tours-metropole.fr
English :
Visit Narbonne’s ponds through the seasons
(Paying activity, booking required, family)
Discover with your family the richness of the Narbonne ponds in Joué-lès-Tours, a natural area listed for its exceptional biodiversity.
Ages 6 and up
Led by Stéphane de la Gloriette.
German :
Besichtigung der Teiche von Narbonne im Laufe der Jahreszeiten
(Kostenpflichtige Animation, Reservierung, Familie)
Entdecken Sie mit Ihrer Familie den Reichtum der Teiche von Narbonne in Joué-lès-Tours, einem Naturgebiet, das aufgrund seiner außergewöhnlichen Artenvielfalt unter Naturschutz steht.
Italiano :
Visita agli stagni di Narbonne attraverso le stagioni
(Per le famiglie, prenotazione obbligatoria)
Scoprite con la vostra famiglia la ricchezza degli stagni della Narbonese a Joué-lès-Tours, un’area naturale classificata per la sua eccezionale biodiversità.
Da 6 anni
Condotto da Stéphane de la G
Espanol :
Visite los estanques de Narbona a través de las estaciones
(Para las familias, reserva obligatoria)
Descubra en familia la riqueza de los estanques de Narbona en Joué-lès-Tours, un espacio natural catalogado por su excepcional biodiversidad.
A partir de 6 años
A cargo de Stéphane de la Gloriette
