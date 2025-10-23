Visite des étangs de Narbonne au fil des saisons Joué-lès-Tours

Visite des étangs de Narbonne au fil des saisons Joué-lès-Tours jeudi 23 octobre 2025.

Indre-et-Loire

Visite des étangs de Narbonne au fil des saisons Lieu-dit Le Grand Bourreau Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif enfant

Début : Jeudi 2025-10-23 14:00:00

fin : 2025-10-23 16:30:00

2025-10-23

Visite des étangs de Narbonne au fil des saisons

(Animation payante, réservation, famille)

Découvrez en famille la richesse des étangs de Narbonne à Joué-lès-Tours, espace naturel classé pour sa biodiversité exceptionnelle.

A partir de 6 ans

Animé par Stéphane de la Gloriette.

Lieu-dit Le Grand Bourreau

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 21 63 79 gloriette-animations@tours-metropole.fr

English :

Visit Narbonne’s ponds through the seasons

(Paying activity, booking required, family)

Discover with your family the richness of the Narbonne ponds in Joué-lès-Tours, a natural area listed for its exceptional biodiversity.

Ages 6 and up

Led by Stéphane de la Gloriette.

German :

Besichtigung der Teiche von Narbonne im Laufe der Jahreszeiten

(Kostenpflichtige Animation, Reservierung, Familie)

Entdecken Sie mit Ihrer Familie den Reichtum der Teiche von Narbonne in Joué-lès-Tours, einem Naturgebiet, das aufgrund seiner außergewöhnlichen Artenvielfalt unter Naturschutz steht.

Italiano :

Visita agli stagni di Narbonne attraverso le stagioni

(Per le famiglie, prenotazione obbligatoria)

Scoprite con la vostra famiglia la ricchezza degli stagni della Narbonese a Joué-lès-Tours, un’area naturale classificata per la sua eccezionale biodiversità.

Da 6 anni

Condotto da Stéphane de la Gloriette.

Espanol :

Visite los estanques de Narbona a través de las estaciones

(Para las familias, reserva obligatoria)

Descubra en familia la riqueza de los estanques de Narbona en Joué-lès-Tours, un espacio natural catalogado por su excepcional biodiversidad.

A partir de 6 años

A cargo de Stéphane de la Gloriette

