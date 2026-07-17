Visite des expositions et du Château de Sainte Colombe-en-Auxois – ARCADE Design à la campagne, Arcade – Château de Sainte-Colombe-en-Auxois, Sainte-Colombe-en-Auxois

Informations pratiques

Visite des expositions et du Château de Sainte Colombe-en-Auxois – ARCADE Design à la campagne 19 et 20 septembre Arcade – Château de Sainte-Colombe-en-Auxois Côte-d’Or

visite de groupe : un départ par heure max 20 personnes par groupe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Poussez les portes du Château de Sainte-Colombe-en-Auxois et partez à la découverte de ses expositions lors d’une visite commentée.

Cette visite vous invite à explorer l’histoire du château tout en découvrant Ce qui nous relie, une exposition collective réunissant artistes et designers autour des liens qui façonnent nos relations au vivant, aux autres et à nos territoires.

Vous poursuivrez votre parcours avec l’exposition de sortie de résidence du collectif Ortie, consacrée aux enjeux forestiers locaux, puis avec la carte blanche de Raphaël Galley, Biens communs, qui présente une recherche menée à Mâlain autour des ressources, des usages et des dynamiques collectives.

La visite se conclut par une présentation des projets de restauration du château. L’occasion de comprendre les défis liés à la préservation de ce patrimoine vivant, les chantiers déjà réalisés et ceux à venir, au service du projet culturel porté par ARCADE Design à la campagne.

Arcade – Château de Sainte-Colombe-en-Auxois 4 rue des Grangeots, 21350 Sainte-Colombe-en-Auxois Sainte-Colombe-en-Auxois 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 07 71 07 04 92 https://arcade-designalacampagne.fr/ https://www.instagram.com/arcadedesignalacampagne/#;https://www.facebook.com/arcadedesignalacampagne/ Le style classique du château, inspiré des modèles antiques et des pratiques architecturales italiennes, se caractérise par l’emploi de proportions rationnelles, la recherche de la symétrie, l’équilibre des lignes. Les restes de polychromie que l’on peut apercevoir sur la façade témoignent de l’utilisation d’ocres jaune et rouge pour magnifier le respect des lignes et de l’équilibre du bâtiment. Ce type d’édifice était à l’époque désigné comme étant « entre cour et jardin ».

Au XVIIIe siècle, une nouvelle aile viendra agrandir l’édifice à l’ouest. Elle se caractérise par ce toit « à la Mansard » permettant l’aménagement des combles.

Depuis 2002 ARCADE développe un centre culturel de promotion de la création contemporaine en design et métiers d’art.

ARCADE expose chaque année des créateurs (designers, artistes, plasticiens) reconnus ou émergents, autour d’une réflexion et les enjeux de notre société.

Design à la campagne®, marque désormais la volonté d’Arcade d’ancrer un projet culturel particulier sur le territoire de l’Auxois. L’engagement est original : organiser une dynamique de pratiques, de rencontres, et de réflexions partagées sur un territoire donné à l’écart des centres urbains. Places de stationnements à proximité

Poussez les portes du Château de Sainte-Colombe-en-Auxois et partez à la découverte de ses expositions lors d’une visite commentée.

©Sandrine Ferreira