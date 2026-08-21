Visite des extérieurs, de l’Orangerie et du parc du Château de Montgeroult, Château de Montgeroult, Montgeroult

Informations pratiques

Visite des extérieurs, de l’Orangerie et du parc du Château de Montgeroult 19 et 20 septembre Château de Montgeroult Val-d’Oise

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre des extérieurs du Château, de l’Orangerie et du parc

Château de Montgeroult 9 rue Neuve 95650 Montgeroult Montgeroult 95650 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 42 71 03 https://www.chateaudemontgeroult.com Le château de Montgeroult est une propriété familiale, habitée par la même famille depuis 1831. Le château, l’orangerie et le parc sont protégés aux titres des Monuments Historiques depuis 1996.

Situé au cœur du Vexin Français, le château de Montgeroult fut construit entre 1609 et 1640, bel exemple de l’architecture Louis XIII. Il fut agrandi par Louis CHEVALIER, Président de la Haute cour du Parlement, qui rajouta une aile et construisit les communs.

Hélène de NERVO avait épousé André GAUTIER, qui avait reçu la seigneurie de Montgeroult de son père qui l’avait acheté en 1750. Ils avaient pris le titre de Marquis et Marquise de Montgeroult. Son talent de musicienne lui permit de sauver sa tête pendant la révolution française. Elle composa de nombreuses sonates. Son œuvre est mise en valeur par des disques et des concerts donnés par l’Association les Amis d’Hélène, et des livres de Monsieur Jérome DORIVAL.

Le château heureusement a échappé à la destruction révolutionnaire. Il avait été acheté par Monsieur La Tour de SCORAILLES en 1792. Puis, en 1813, il fut vendu à Monsieur TRUFFAUT, Meunier et Maire de Pontoise.

Enfin le Baron de BRAY l’acheta en 1831. De nombreux travaux ont été réalisés depuis des années par les actuels propriétaires grâce à l’aide de l’État. Accès par la route parking sur place, ou par le train ligne de Paris-Saint-Lazare – Gisors / Gare de Montgeroult-Courcelles

Visite libre des extérieurs du Château

Marie-Félice des COURTILS