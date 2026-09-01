Visite des extérieurs du château d’Ancenis par l’ARRA Journées Européennes du Patrimoine Cour du château Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

Visite des extérieurs du château d’Ancenis par l’ARRA Journées Européennes du Patrimoine

Cour du château 21 Rue du Pont Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Le week-end du 19 et 20 septembre, venez (re)découvrir le patrimoine du Pays d’Ancenis à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) !

L’association de Recherches sur la Région d’Ancenis (ARRA) organisera des visites des extérieurs du château d’Ancenis le dimanche 20 septembre 2026, à 14h30 puis à 16h30.

RDV dans la cour du château.

Gratuit. .

Cour du château 21 Rue du Pont Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 87 00

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English :

On the weekend of September 19 and 20, come and (re)discover the heritage of the Pays d’Ancenis during the European Heritage Days (JEP)!

L’événement Visite des extérieurs du château d’Ancenis par l’ARRA Journées Européennes du Patrimoine Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-08-31 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis