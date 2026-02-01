Visite des extérieurs du château d’Ayron

Ayron Vienne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Sandrine NICOLET, guide-conférencière, vous invite à découvrir le château d’Ayron daté du XVème siècle et l’église médiévale.

Sur réservation.

Ayron 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr

English : Visite des extérieurs du château d’Ayron

Guide Sandrine NICOLET invites you to discover Ayron?s 15th-century château and medieval church.

Reservations required.

