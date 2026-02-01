Visite des extérieurs du château d’Ayron Ayron
Visite des extérieurs du château d’Ayron Ayron samedi 11 avril 2026.
Visite des extérieurs du château d’Ayron
Ayron Vienne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Sandrine NICOLET, guide-conférencière, vous invite à découvrir le château d’Ayron daté du XVème siècle et l’église médiévale.
Sur réservation.
Ayron 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr
English : Visite des extérieurs du château d’Ayron
Guide Sandrine NICOLET invites you to discover Ayron?s 15th-century château and medieval church.
Reservations required.
L’événement Visite des extérieurs du château d’Ayron Ayron a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme du Haut-Poitou