Visite des extérieurs du château d'Ayron

Ayron Vienne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2026-04-11
2026-04-11

Sandrine NICOLET, guide-conférencière, vous invite à découvrir le château d’Ayron daté du XVème siècle et l’église médiévale.
Sur réservation.
Ayron 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15  contact@tourisme-hautpoitou.fr

English : Visite des extérieurs du château d’Ayron

Guide Sandrine NICOLET invites you to discover Ayron?s 15th-century château and medieval church.
Reservations required.

