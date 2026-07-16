Visite des extérieurs du château de Beaulieu, Château de Beaulieu, Varennes-lès-Mâcon

Informations pratiques

Visite des extérieurs du château de Beaulieu 19 et 20 septembre Château de Beaulieu Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Nous vous accueillons et vous faisons partager l’histoire de ce chateau style Louis XIII construit sur une plateforme proche de la Petite Grosne. Nous vous raconterons l’origine de sa construction, les différents propriétaires qui se sont succédés, et les anecdotes attachées à cette demeure.

Château de Beaulieu 1 route de Juliénas, 71000 Varennes-lès-Mâcon Varennes-lès-Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 43 48 79 75 Ce château de style Louis XIII est construit sur une plateforme proche de la Petite Grosne. Il présente une architecture caractéristique des châteaux à la française du XVIe siècle. au rond-point du péage de l’autoroute A 6 Mâcon Sud, prendre la route de Juliénas, puis à 300 m sur la gauche, l’allée de Beaulieu.

VISITE DES EXTERIEURS UNIQUEMENT.

©Pierre du Roure