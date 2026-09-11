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AGENDA · Rivière

Visite des extérieurs du château de Grosville, Château de Grosville, Rivière

dimanche 20 septembre 2026 · Château de Grosville · Rivière

Visite des extérieurs du château de Grosville, Château de Grosville, Rivière

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Grosville
Adresse
24 Rue de Grosville, 62173 Rivière
Ville
62173 Rivière
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Visite guidée toutes les heures

Visite des extérieurs du château de Grosville Dimanche 20 septembre, 14h00 Château de Grosville Pas-de-Calais

Visite guidée toutes les heures

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Chateau 1754 par le maitre d’oeuvre André Merville de Maroeuil, colombier 1702

Château de Grosville 24 Rue de Grosville, 62173 Rivière Rivière 62173 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Chateau 1754 par le maitre d’oeuvre André Merville de Maroeuil, colombier 1702

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