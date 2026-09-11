AGENDA · Rivière
Visite des extérieurs du château de Grosville, Château de Grosville, Rivière
dimanche 20 septembre 2026 · Château de Grosville · Rivière
Informations pratiques
Visite des extérieurs du château de Grosville Dimanche 20 septembre, 14h00 Château de Grosville Pas-de-Calais
Visite guidée toutes les heures
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Chateau 1754 par le maitre d’oeuvre André Merville de Maroeuil, colombier 1702
Château de Grosville 24 Rue de Grosville, 62173 Rivière Rivière 62173 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Chateau 1754 par le maitre d’oeuvre André Merville de Maroeuil, colombier 1702
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