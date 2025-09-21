Visite des extérieurs du château de la Motte Château de la Motte Arthel

Visite des extérieurs du château de la Motte Dimanche 21 septembre, 14h00 Château de la Motte Nièvre

Tarif : 2 € | Gratuit pour les enfants.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez le château de la Motte, à Arthel, lors de visites commentées.

Départs de visites toutes les 30 minutes.

Château de la Motte 10 rue du Grand Font, 58700 Arthel Arthel 58700 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Le château de la Motte est composé d’une fort défensif du XIIe siècle, d’un corps de logis du XVe siècle et de communs datant du XVIIe siècle.

