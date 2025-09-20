Visite des extérieurs du manoir de la Cour à Coudrecieux Manoir de la Cour 72440 Coudrecieux Coudrecieux

Visite des extérieurs du manoir de la Cour à Coudrecieux 20 et 21 septembre Manoir de la Cour 72440 Coudrecieux Sarthe

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites libres des extérieurs de 14h à 18h ou guidées par les propriétaires à14h30, 16h et 17h30, le samedi et dimanche.

Exposition de photographies de Philippe Aumand et présence d’artisans : Denis Goulard, maroquinier et autres.

Parcours-découverte du village disponible sur place au manoir

Manoir de la Cour 72440 Coudrecieux 9 rue de la Cour 72440 Coudrecieux Coudrecieux 72440 Sarthe Pays de la Loire 02 43 35 79 37 Manoir du XVIe siècle, ISMH, exposition de peinture sur les éléments de la nature et concert harpe celtique et guitare, chants traditionnels et créations. par la route, parkings dans le village

Journées européennes du patrimoine 2025

JC Pellemoine