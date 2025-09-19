Visite des extérieurs du manoir du Vaumicel rue du Vaumicel Vierville-sur-Mer
Visite des extérieurs du manoir du Vaumicel
rue du Vaumicel Manoir du Vaumicel Vierville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 14:30:00
fin : 2026-08-12 17:30:00
Date(s) :
2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12
Visite des extérieurs du manoir du Vaumicel par son propriétaire. .
rue du Vaumicel Manoir du Vaumicel Vierville-sur-Mer 14710 Calvados Normandie +33 6 19 18 71 77 levaumicel@gmail.com
