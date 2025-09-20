Visite des extérieurs Manoir des Quatre Nations Cricqueville-en-Auge

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Au Manoir des Quatre Nations, nous aimons l’harmonie et la permanence du lien entre l’Histoire, l’Architecture et la Terre. Nous admirons ce patrimoine immatériel ancestral, qu’il nous revient de transmettre aux générations montantes. C’est pourquoi, nous avons voulu redonner vie au Manoir des Quatre Nations, cet ancien domaine agricole emblématique. Nous n’attendons plus que vous pour vivre ensemble sa réouverture progressive, partager un moment de détente, une promenade dans les herbages, la vie de notre cidrerie artisanale, assister au fonctionnement de la presse à pommes et vous faire découvrir nos savoureux produits fermiers labellisés Agriculture Biologique.

Manoir des Quatre Nations 89 chemin des quatre nations, 14430 Cricqueville-en-Auge Cricqueville-en-Auge 14430 Calvados Normandie 0664006419 http://www.manoirs-terroirs.fr https://www.instagram.com/manoirsetterroirs_lescoulisses?igsh=NnM0MW1jcDd3MHRh Depuis le XVIIIème siècle, le Manoir des Quatre Nations, ancien relais de poste, est un lieu de rencontres et d’échanges des acteurs économiques locaux et des voyageurs de passage, aux portes de Dozulé. Hier comme aujourd’hui, les bœufs pâturent sous les pommiers. En cours de restauration intégrale, les 4 Nations accueillent désormais de nouveau une cidrerie artisanale et une jeune ferme bovine. D’ici quelques mois, une maison d’hôtes permettra de renouer avec la vocation d’hébergement du manoir inscrit aux Monuments historiques. Visite & Parking au bout du chemin de terre.

Pierre Lecoeur