Visite des faïences de Milloux pour la France Design Week Chaillac

Visite des faïences de Milloux pour la France Design Week

3, rue du Pissepot Chaillac Indre

Gratuit

Début : Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Découverte du savoir-faire de Fabrice qui modèle en objets d’art ou utilitaires, la terre rouge de son village.

L’atelier des Faïences de Milloux a été retenu pour les journées de la France Design Week.

Au programme une visite commentée de l’atelier « Tradition et modernité de la faïence artisanale » pour mettre en valeur comment une technique traditionnelle et entièrement manuelle est mise en œuvre pour la créations d’objets utilitaires ou décoratifs contemporains sur le thème « Design utile ». .

3, rue du Pissepot Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 6 16 59 89 90

English :

Discover Fabrice’s skills as he shapes the red clay of his village into art objects and utility items.

German :

Entdecken Sie das Know-how von Fabrice, der die rote Erde seines Dorfes zu Kunst- und Gebrauchsgegenständen modelliert.

Italiano :

Scoprite l’abilità di Fabrice nel modellare l’argilla rossa del suo villaggio in oggetti d’arte o utilitari.

Espanol :

Descubra las habilidades de Fabrice para dar forma a la arcilla roja de su pueblo y convertirla en objetos de arte o utilitarios.

