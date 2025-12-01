VISITE DES FÊTES Eus
VISITE DES FÊTES
Eus Pyrénées-Orientales
Croquez l’exception, cueillez l’instant, au cœur du domaine historique des agrumes rares en Europe, vivez une immersion unique!! Grâce à une visite guidée du domaine, enchainant dégustation et cueillette, savourez des parfums d’ailleurs, cueilli ici!!
Eus 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie laboutique@agrumes-schaller.com
Pas un Zeste!
Experience a unique immersion in the heart of Europe?s historic citrus estate! Thanks to a guided tour of the estate, combining tasting and picking, savor the scents of elsewhere, picked here!
