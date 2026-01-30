Visite des forages de la forêt du Pignada Point GPS à venir Anglet

Visite des forages de la forêt du Pignada

D’où provient l’eau que nous buvons chaque jour ?

La Ville d’Anglet vous invite à découvrir les coulisses de l’alimentation en eau potable lors d’une visite immersive au cœur de la forêt du Pignada. Ce site naturel abrite les forages qui participent à l’approvisionnement en eau de la commune.

Au fil de la visite, vous comprendrez l’origine de l’eau qui arrive à votre robinet, les contrôles rigoureux garantissant sa qualité, ainsi que les différentes étapes de traitement indispensables pour la rendre propre à la consommation humaine.

Cette découverte sera également l’occasion d’échanger sur l’importance de la préservation de la ressource en eau, un bien commun précieux, et la nécessité de protéger durablement les milieux naturels qui assurent notre approvisionnement quotidien.

Animé par Suez.

Tout public à partir de 12 ans. .

