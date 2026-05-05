Visite des fouilles archéologiques Inrap à Etrechet, ZAC d’Ozans – Etrechet, Étrechet

Visite des fouilles archéologiques Inrap à Etrechet 13 et 14 juin ZAC d’Ozans – Etrechet Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie 2026, l’Inrap ouvre exceptionnellement les portes de son chantier de fouilles à Etrechet, au coeur de la Zac d’Ozans. La visite de l’enclos gaulois, d’une nécropole à incinérations, sera animée par les archéologues de l’Inrap. En parallèle, un atelier ludique et pédagogique présentera les grandes étapes de l’archéologie préventive pour mieux comprendre les enjeux des fouilles menées à Etrechet.

ZAC d’Ozans – Etrechet Rue Jean-François Champollion, 36120 Etrechet Étrechet 36120 Indre Centre-Val de Loire

JEA

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